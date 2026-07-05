Una notte di fuochi artificiali

Da ilpost.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un temporale a Washington, DC, ha ritardato di almeno due ore il discorso di Donald Trump durante le celebrazioni del 250° anniversario degli Stati Uniti. I festeggiamenti sono stati caratterizzati anche da una serie di fuochi artificiali, mentre il maltempo ha influenzato l'organizzazione dell'evento. Nessun altro dettaglio sugli altri aspetti delle celebrazioni è stato comunicato.

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Come sono andati i festeggiamenti per i 250 anni degli Stati Uniti, con un'ondata di caldo e forti temporali che hanno ritardato il discorso-comizio di Trump Un forte temporale a Washington, DC, ha ritardato di almeno due ore il discorso del presidente Donald Trump per le celebrazioni del 250esimo anniversario degli Stati Uniti. La forte pioggia intorno alle 20 di sabato ha reso necessaria l’evacuazione per motivi di sicurezza del National Mall, il grande parco monumentale nel centro della capitale. Trump ha potuto parlare quando era quasi mezzanotte mentre in molte altre città degli Stati Uniti c’erano già stati fuochi artificiali e festeggiamenti. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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