Un posto al sole anticipazioni dal 6 al 10 luglio | Damiano pronto ad affrontare Eduardo

Fans di Un Posto al Sole pronti per una nuova settimana ricca di colpi di scena? Le anticipazioni Upas sulle puntate in onda dal 6 al 10 luglio promettono grandi emozioni. Al centro delle trame della soap di Rai Tre troveremo il confronto tra Damiano ed Eduardo. Pronti a scoprire con noi le trame settimanali? Trame settimanali Un Posto al sole: Damiano si prepara ad affrontare Eduardo. Per Damiano si avvicina il momento in cui sarà chiamato a prendere una decisione importante, e rivive gli attimi più intensi della sua amicizia con Eduardo prima di affrontare il suo avversario più temuto. Nonostante il suo disappunto, Renda farà di tutto per proteggere Sabbiese, anche se il suo sacrificio potrebbe rivelarsi inutile nel momento in cui qualcun altro si avvicinerà alla verità su quanto accaduto a casa Ferri. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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Un Posto al Sole, anticipazioni 29 giugno-3 luglio 2026: addio tra Damiano ed Eduardo

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