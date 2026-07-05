Ultimo Tor Vergata | la magica notte romana che ha superato ogni record

Il concerto di Ultimo a Tor Vergata il 4 luglio 2026 ha stabilito un nuovo record, superando le precedenti esibizioni di Vasco Rossi. La serata è diventata la più grande nella storia della musica italiana, attirando un pubblico senza precedenti. L’evento ha battuto ogni precedente primato di affluenza e successo, segnando una data memorabile per il settore musicale nel paese.

. Ultimo entra nella storia: il concerto record di Tor Vergata supera Vasco Rossi e riscrive i primati della musica italiana. Il 4 luglio 2026 resterà una data destinata a entrare nella storia della musica italiana. Con 250.000 spettatori paganti, Ultimo ha trasformato l’area di Tor Vergata, a Roma, nel palcoscenico del più grande concerto a pagamento mai organizzato in Italia. L’evento, intitolato “ La Favola per Sempre “, non è stato soltanto un live, ma un fenomeno culturale e organizzativo senza precedenti, capace di riunire fan provenienti da tutta Italia e dall’estero. Un record annunciato già un anno prima, quando i 250.000 biglietti vennero esauriti in appena tre ore. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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Ultimo a Tor Vergata: la possibile scaletta del concerto da record che farà vibrare RomaSabato 4 luglio 2026, sulla spianata di Tor Vergata si terrà un concerto con la partecipazione di un artista molto popolare.

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Temi più discussi: Ultimo in concerto a Roma Tor Vergata, le prime immagini del palco; La favola di Ultimo diventa realtà davanti ai 250mila di Tor Vergata; Ultimo, ecco il fiume dei 250mila fan a Tor Vergata: la panoramica completa sopra e sotto il palco; Concerto a Tor Vergata, Ultimo fa la storia e batte Vasco in una notte da record.

Ultimo a Tor Vergata, il pubblico canta a squarciagola il brano Pianeti. #lapresse #musica #Ultimo #TorVergata Guarda il video : x.com

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