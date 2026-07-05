Si sono tenuti i funerali di Abramo Orlandini, descritto come una persona che ha portato allegria nella città. La sala delle onoranze funebri si è presentata come una mostra con opere esposte su ogni sedia. All’interno del feretro sono stati posti il cellulare, un pacchetto di sigarette e il cappello del suo completo rosa, ritenuto simbolico. La cerimonia ha rappresentato un momento di addio alla figura pubblica ricordata per la sua tenerezza.

di Giulia Beneventi La sala delle onoranze funebri Reverberi come una piccola galleria d’arte, con le sue opere esposte su ogni sedia; il suo cellulare, un pacchetto di sigarette e il cappello del suo iconico completo rosa riposti dentro il feretro. Se n’è andato così Abramo Orlandini, in modo semplice, accolto dall’abbraccio delle persone che ieri hanno voluto dargli un ultimo saluto, con gli occhi commossi e il sorriso sulle labbra, ascoltando gli aneddoti che lo hanno reso uno dei personaggi più noti e amati della nostra città. Si è spento la mattina del 2 luglio scorso, all’età di 65 anni. Una vita di arte, cinema e tv, tra la Reggio e la Capitale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ultimo saluto ad Abramo Orlandini: "Ha allietato la vita di questa città. Con lui se ne va la nostra tenerezza"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

“Con Abramo se ne va la parte più tenera di noi”: tanto affetto all’ultimo saluto di OrlandiniQuaranta persone hanno partecipato questa mattina all’ultimo saluto ad Abramo Orlandini, figura nota per la sua arte e originalità.

Addio ad Abramo Orlandini, pittore e ‘maggiordomo’ di Sgarbi: “Un vero personaggio per Reggio Emilia per molti decenni”È morto questa mattina a 65 anni Abramo Orlandini, noto pittore e assistente di un critico d’arte.

Temi più discussi: Vittorio Sgarbi e il commosso ricordo di Abramo Orlandini: Uomo solitario e libero, rappresentava una formidabile umanità; Addio ad Abramo Orlandini, dalla tv di Sgarbi al cuore dei reggiani; È morto Abramo Orlandini, il Maggiordomo di Vittorio Sgabri in Sgarbi Quotidiani: aveva 65 anni; Ultimo saluto ad Abramo Orlandini: Ha allietato la vita di questa città. Con lui se ne va la nostra tenerezza.

Ultimo saluto ad Abramo Orlandini: Ha allietato la vita di questa città. Con lui se ne va la nostra tenerezzaIeri il momento di commiato per l’iconico e stravagante pittore, venuto a mancare giovedì all’età di 65 anni. Il ricordo dell’amico Beppe Villa: È sempre stato strano e un po’ magico. Era bello starg ... ilrestodelcarlino.it

Con Abramo se ne va la parte più tenera di noi: tanto affetto all’ultimo saluto di OrlandiniL’amico Beppe Villa: Era strano e un po’ magico. Il cappello rosa, parte del suo memorabile completo, è stato riposto dentro al feretro assieme al suo telefono e a un pacchetto di sigarette ... ilrestodelcarlino.it