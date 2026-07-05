Il concerto di Ultimo a Tor Vergata ha attirato 250.000 spettatori paganti. L’evento ha generato un indotto stimato intorno ai 90 milioni di euro.

Il concerto di Ultimo, oltre ad essere un grande appuntamento musicale, è anche un grande affare commerciale. Si calcola che l’indotto relativo alla serata che ha riunito a Tor Vergata 250mila spettatori paganti sia di circa 90 milioni di euro. Il 62% degli spettatori arriva da fuori Roma, ovvero circa 155mila persone che hanno speso una cifra che si aggira intorno ai 360 euro a testa di media. L’incasso del concerto, calcolato su una media di 65 euro a biglietto, è pari a 16 milioni di euro. Una notte immaginata, sperata, sognata da dieci anni. E diventata realtà in una calda serata d’estate, di quelle che il ponentino accarezza in un dolce abbraccio. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Ultimo, lo show è un successo. L’indotto pari a circa 90 milioni di euro

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