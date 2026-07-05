Ascoltare Ultimo. Anzi non ascoltarlo proprio. Siamo nel 2019, il cantante capitolino oggi 30enne, e Sanremo è finito tra le mani di Mahmood col brano Soldi. Nel mentre il cantante di San Basilio, periferia romana fuori dal sacro GRA - il grande raccordo anulare - arrivato secondo imbraccia il suo personale corpo a corpo coi giornalisti. «Voi avete questa settimana per sentirvi importanti e avete rotto il cazzo ». Pausa. «La mia vittoria prosegue - sarà dopo il Festival di Sanremo, i live, la gente che si riconosce in quello che scrivo». Chiusura. «Io non ce l’ho con nessuno. Semplicemente sono amareggiato». Perdere fa rosicare e Niccolò Moriconi, ecco il vero nome di Ultimo, quella volta ha rosicato. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Ultimo a Tor Vergata, la sparata al veleno di Repubblica: "Cosa deve fare la sinistra con lui?"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

“La sinistra cosa dovrebbe fare con lui?”. Ultimo trionfa, ma scoppia il caso politicoUltimo ha vinto un premio musicale, ma il suo nome è ora al centro di un dibattito politico.

Una marea infinita per Ultimo a Tor Vergata: “Con lui ci sentiamo primi”Circa 250 mila fan hanno partecipato a un concerto di Ultimo a Tor Vergata, provenienti da tutta Italia.

Temi più discussi: Ultimo in concerto a Roma Tor Vergata, le prime immagini del palco; La favola di Ultimo diventa realtà davanti ai 250mila di Tor Vergata; Ultimo, ecco il fiume dei 250mila fan a Tor Vergata: la panoramica completa sopra e sotto il palco; La scaletta del concerto di Ultimo a Tor Vergata.

Ultimo a Tor Vergata, il pubblico canta a squarciagola il brano Pianeti. #lapresse #musica #Ultimo #TorVergata Guarda il video : x.com

Ultimo a Tor Vergata, 250mila spettatori: Questo è il giorno che aspettavoIl cantautore romano ha conquistato l'area di Tor Vergata con un concerto da 250mila spettatori, superando il record dei 225mila di Vasco Rossi al Modena Park nel 2017. Un evento da 16 milioni di euro ... tg24.sky.it

Ultimo a Tor Vergata: il volo in elicottero, il duetto con Moro e il gesto di Jacqueline Luna. Poi il finale da brividi: Ho fatto pace con tuttoIl concerto di Ultimo a Tor Vergata del 4 luglio 2026 ha ripercorso la sua carriera tra piano, brani simbolo e ospiti sul palco davanti a 250mila fan: ecco cosa è successo. libero.it