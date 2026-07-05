I genitori sono fuori dai cancelli di Tor Vergata, aspettando la figlia che soffre di attacchi di panico. Sono seduti sul prato, cercando di proteggersi dalle formiche che, secondo loro, sono molto aggressive. La ragazza si trova al concerto con un’amica infermiera, perché le piace il cantante. La coppia ha detto di essere lì per supportarla, mentre aspetta che finisca l’evento.

Accampati sul pratone prima dei varchi, lottano con le formiche di Tor Vergata, «piccole ma super aggressive», aspettando la figlia che, sì, «lei è al concerto con un’amica infermiera perché adora Ultimo». È la giornata di Antonio e Dina Di Vincenzo, lui 62 anni e lei 52, vengono da Trani e hanno accompagnato la loro bambina, si fa per dire, Adriana. «Ha 22 anni e soffre di attacchi di panico, così la aspettiamo qui, anche se sappiamo che faremo almeno le 4 del mattino. Ma che dobbiamo fare?». Una storia fatta di amore e dedizione, ma anche di lotta affinché Adriana riesca a scacciare i fantasmi che spaventano lei come altri migliaia di ragazzi, stritolati dalle aspettative del mondo. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Ultimo a Tor Vergata, i genitori aspettano fuori dai cancelli la figlia che soffre attacchi di panico: «I suoi fantasmi, siamo qui per lei»

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