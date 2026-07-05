Ultimo a Tor Vergata | assessore Onorato ' Questo luogo diventerà la mecca della musica internazionale'

L’assessore ha affermato che l’area di Tor Vergata, appartenente a un’università di rilievo nazionale e internazionale, diventerà un punto di riferimento per la musica internazionale. Ha sottolineato come questa collaborazione favorisca un collegamento tra cultura, grandi eventi e giovani.

“E' bello che quest'area appartenga a un'università importante a livello italiano e internazionale. Si crea così un forte binomio tra cultura, grandi eventi e giovani. Dopo questo appuntamento Roma non ha più limiti: una location così nel mondo esiste solo negli Stati Uniti con il Coachella. In Europa è la prima. Lo ha detto Alessandro Onorato, assessore ai Grandi eventi di Roma, intervenuto al maxi concerto di Niccolò Moriconi, in arte Ultimo, “La Favola per Sempre” all'università di Roma Tor Vergata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Ultimo a Tor Vergata: assessore Onorato, 'Questo luogo diventerà la mecca della musica

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