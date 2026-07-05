Ultimissime Juve LIVE | frenata per Kolo Muani Vicario in pole

Kolo Muani ha subito una frenata nella trattativa con la Juventus, mentre Vicario si trova in pole position come possibile acquisto. Le ultime ore sono segnate da questa situazione, con aggiornamenti in tempo reale sulle operazioni di mercato della squadra bianconera. Nessuna decisione definitiva è stata ancora presa, ma le voci indicano una preferenza per il portiere. Restano da monitorare eventuali sviluppi nelle prossime ore.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 5 luglio 2026. Vicario sorpassa Dibu Martinez: ora è lui il favorito per la porta della Juve. Il Tottenham ha aperto a questa formula. Ore 09:05 – La Juventus sembra essere sempre più vicina a Vicario. Il Tottenham è intenzionata ad aprire al prestito e questo porta il portiere in pole position Frenata per Kolo Muani, restano le distanze economiche fra Juve e PSG: la possibile mossa di Carnevali per sbloccare la situazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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