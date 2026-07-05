Ultime Notizie Serie A | tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Un giocatore è stato espulso al 75° minuto di una partita di Serie A, lasciando la sua squadra in 10 uomini. Durante il match, un fallo grave ha portato al cartellino rosso diretto. La partita si è conclusa con una vittoria per la squadra avvantaggiata dall'espulsione. Nessun altro evento rilevante si è verificato nelle ultime ore riguardo alle formazioni o alle decisioni arbitrali.

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