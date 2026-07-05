Un giocatore è stato ufficialmente ceduto a un nuovo club durante la sessione estiva di calciomercato. La trattativa si è conclusa con un trasferimento a titolo definitivo, senza dettagli sui costi o sulla durata del contratto. La società di appartenenza ha confermato l’addio del calciatore attraverso un comunicato ufficiale. La firma è avvenuta in giornata, con il giocatore che ha già iniziato le visite mediche.

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