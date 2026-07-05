Ugarte Hjulmand e Trincao al Milan? Ecco gli aggiornamenti di calciomercato di Romano

Nelle ultime settimane si sono susseguite indiscrezioni sui possibili acquisti del Milan, con nomi come Ugarte, Hjulmand e Trincao. Dopo l’annuncio del nuovo allenatore, Amorim, sono iniziate discussioni su possibili rinforzi, anche se ancora nessuna ufficialità è arrivata. Le trattative sono in corso, ma nessun dettaglio concreto è stato comunicato ufficialmente, e il club non ha confermato né smentito le voci.

Nelle ultime settimane i nomi in orbita Milan per questa sessione estiva di calciomercato sono stati diversi. Inevitabilmente, in seguito all'annuncio ufficiale del nuovo allenatore rossonero, Amorim, è partita una caccia al nome giusto che spesso ha portato a vicoli ciechi. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, tre di questi nomi che avevano preso quota sui media sarebbero da accantonare e non avrebbero un futuro tinto di rossonero davanti: "Dopo l'annuncio di Amorim sono iniziati a circolare nomi di diversi giocatori che hanno lavorato con l'allenatore portoghese. E' un grande classico: arriva un allenatore e il giorno dopo vengono fuori 1, 2, 3 10 nomi che sono già stati con lui. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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