La Kyievo-Pecherska Lavra, il più antico monastero dell’Ucraina, ha subito un blitz delle forze di sicurezza. Sono state trovate armi e documenti illegali durante un’operazione condotta questa mattina. La struttura, patrimonio di fede e cultura, è stata temporaneamente chiusa. La polizia ha arrestato alcune persone coinvolte nell’indagine, senza fornire ulteriori dettagli. Nessuno è rimasto ferito durante l’intervento.

Svitlana Dukhovych - Città del Vaticano La Kyievo-Pecherska Lavra non è soltanto il più antico monastero dell'Ucraina, ma uno dei principali simboli della sua storia cristiana e della sua identità spirituale. In un'intervista ai media vaticani, lo storico medievista Dmytro Hordienko, responsabile scientifico del Complesso nazionale di Santa Sofia di Kyiv, ripercorre le origini della Lavra, ne racconta il ruolo nella formazione del monachesimo della Rus' di Kyiv e ne spiega l'importanza religiosa, culturale e nazionale, fino alle sfide che il monastero affronta ancora oggi. Sant'Antonio e san Teodosio, i fondatori della... 🔗 Leggi su Vaticannews.va

Segui gli aggiornamenti su Ucraina.

© Vaticannews.va - Ucraina, la Lavra di Kyiv: un patrimonio di fede e cultura

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Colpita la Cattedrale della Dormizione a Kiev: Patrimonio dellUmanità Unesco

Notizie e thread social correlati

Raid russo su monastero Lavra, patrimonio dell'Unesco a Kiev. Il sopralluogo di ZelenskyIl presidente ucraino ha visitato il complesso monastico della Lavra di Kyiv-Pechersk, che è stato danneggiato dagli attacchi aerei russi nella notte...

La Russia bombarda la Lavra, simbolo spirituale dell’UcrainaNella notte tra il 14 e il 15 giugno, la Russia ha lanciato attacchi missilistici e con droni contro l’Ucraina, colpendo soprattutto Kyjiv.

Temi più discussi: Fake news da immagini AI sul raid al monastero di Kiev; Un busto di Ivan Mazepa è stato installato nel monastero di Pechersk Lavra di Kiev.; La bufala dei fotografi appostati per riprendere l'incendio della Lavra di Kiev prima del bombardamento; Le chiese ucraine in visita alla Conferenza delle Chiese europee.

Oggi, in occasione dell’anniversario della Costituzione dell’Ucraina, firmata 30 anni fa, fuori dalla Lavra di Kyiv (il grande complesso monastico che la Russia ha tentato di distruggere poche settimane fa) è stata posizionata una statua dell’atamano Ivan Maze x.com

Le squadre di emergenza a Kyiv hanno completato i lavori di riparazione e conservazione sul tetto della Cattedrale della Dormizione presso il Lavra delle Grotte di Kyiv, che è stata danneggiata in un attacco russo la notte tra il 14 e il 15 giugno, ha detto il Serv reddit

Immagini AI diffondono false accuse: l'attacco al monastero di Kiev è inscenatoPost diffusi in varie lingue affermano, senza prove, che fotografi fossero sui tetti in attesa di immortalare l’attacco al monastero della Lavra di Pechersk a Kiev, sito UNESCO #TheCube ... it.euronews.com

Notte di intensi bombardamenti sull'Ucraina, fiamme anche nello storico monastero di Lavra a KievAlmeno undici morti in Ucraina, particolarmente colpite Kiev e Kharkiv. Bruciato il tetto della Cattedrale della Dormizione nel Monastero delle Grotte di Lavra, a Kiev, colpito da un Patriot ucraino i ... it.euronews.com