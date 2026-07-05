Durante l’estate 2026, l’Italia ha registrato un tasso di saturazione delle strutture turistiche del 51,2%, il più alto in Europa. I dati ufficiali mostrano che il Paese supera Spagna, con il 42,8%, e Francia, ferma al 32,9%. La percentuale si riferisce alle prenotazioni tramite le piattaforme di prenotazione online. La stagione si presenta come una delle più affollate degli ultimi anni.

L’Italia si conferma anche per l’estate 2026 tra le destinazioni turistiche più attrattive d’Europa. Secondo le elaborazioni dell’Ufficio di Statistica del Ministero del Turismo, il Paese registra un tasso di saturazione OTA del 51,2%, superiore a quello di competitor come Spagna (42,8%) e Francia (32,9%). Il dato si accompagna a una tariffa media delle strutture ricettive pari a 153 euro, inferiore rispetto a quella registrata in Spagna (170 euro) e Grecia (195 euro), elemento che contribuisce alla competitività dell’offerta italiana. Le regioni più richieste. A livello territoriale, i livelli più elevati di saturazione si registrano in Veneto (57,5%), Emilia-Romagna (56,7%), Provincia autonoma di Trento (55,7%) e Provincia autonoma di Bolzano (54,9%). 🔗 Leggi su Lapresse.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Lapresse.it - Turismo, Italia prima in Europa per saturazione strutture: estate 2026 da record

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Estate 2026, giugno da record per il turismo in ItaliaA giugno 2026 si registrano oltre 27 milioni di presenze turistiche in Italia, un record per il primo mese estivo.

Estate 2026, turismo a livelli record in ItaliaTra luglio e agosto del 2026 si prevedono 172 milioni di visitatori in Italia, segnando un record per il turismo estivo.

Temi più discussi: Turismo in aumento nel primo trimestre in Italia; La guerra frena l’arrivo di turisti dal Golfo Persico in Italia: cali fino al 60%; Ravenna, dove il mare diventa futuro: la prima Capitale Italiana del Mare accende il 2026; Turismo culturale principale motore del settore in Italia. Mazzi:Italia prima potenza culturale al mondo.

Diego Rivera e la costruzione dell’arte moderna in Messico nel XX secolo Fino al 13 dicembre Musei Capitolini, Palazzo Caffarelli La più grande esposizione sull’arte messicana in Europa negli ultimi decenni, la prima in Italia su Diego Rivera. turismor x.com

Italia prima meta turistica in Ue: il 54% degli europei la sogna per le vacanzeL’Italia continua a confermarsi la meta turistica più ambita in Europa e fra le più amate al mondo. Secondo una recente indagine internazionale presentata da Enit, l’Agenzia Nazionale del Turismo, il ... businesspeople.it

Turismo, Italia prima in Europa per crescita dei voli estivi nel 2026: +8,9% di posti aereiL’Italia si conferma tra le destinazioni più dinamiche del turismo internazionale. Secondo le analisi di TTG Italia su dati OAG, tra i principali provider mondiali di dati per l’aviazione, il nostro ... ilmessaggero.it