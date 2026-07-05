A Ankara, in Turchia, si è svolta una manifestazione contro il vertice della NATO previsto per il 7 e 8 luglio. Un gruppo di manifestanti si è riunito domenica, esprimendo il proprio dissenso. La protesta si è svolta in modo pacifico e senza incidenti. La partecipazione è stata limitata, senza numeri ufficiali diffusi. La manifestazione si è concentrata sull’opposizione alle decisioni della NATO e alle sue politiche.

Domenica ad Ankara, in Turchia, un piccolo gruppo di manifestanti ha partecipato a una protesta contro l’imminente vertice dei leader della NATO. La manifestazione, organizzata dal Partito di Liberazione Popolare (HKP), di sinistra, ha visto i partecipanti radunarsi nel centro della città sventolando striscioni e scandendo lo slogan “NATO assassina, fuori dal nostro Paese”. I manifestanti sono stati circondati dalla polizia con gli scudi, mentre a diversi operatori dei media è stato chiesto di allontanarsi dal luogo della manifestazione. La capitale turca si sta preparando ad accogliere i capi di Stato e di governo di tutto il mondo, tra cui il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che arriverà per il vertice in programma il 7 e l’8 luglio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Turchia, iniziano le proteste contro il vertice Nato del 7 e 8 luglio

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