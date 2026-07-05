Nell'ultima giornata del Bolzano Diving Meeting, l’Italia ha conquistato quattro medaglie, con tre secondi posti e un terzo posto. La squadra azzurra ha ottenuto risultati in cinque finali disputate oggi, confermando la sua presenza tra le migliori. La competizione internazionale ha visto protagonisti atleti italiani che si sono distinti nelle discipline di tuffi. I risultati di oggi rafforzano la posizione dell’Italia nel panorama del diving.

Un’ultima giornata eccellente per l’Italia al Bolzano Diving Meeting. Nell’appuntamento internazionale di prestigio la squadra azzurra ha festeggiato per quattro piazzamenti sul podio con tre secondi posti ed un terzo posto nelle cinque finali che si sono disputati quest’oggi. La prima soddisfazione di giornata per i colori azzurri è arriva dal metro maschile con il secondo posto di Lorenzo Marsaglia. Il romano ha chiuso con il punteggio complessivo di 357.30, battuto solamente dall’irlandese Jake Passmore con 371.25, ma davanti al britannico Ross Haslam (348.00) e all’australiano Hudson Skinner (325.80). Marsaglia ha commesso un errore nel doppio e mezzo indietro raggruppato, che avrebbe anche potuto portarlo ancora più vicino alla vittoria. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Tuffi, Italia protagonista nell’ultima giornata del Bolzano Diving Meeting. Quattro podi azzurri

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