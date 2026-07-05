Trump ha cancellato oltre 6.000 pagine online sul risparmio energetico | non è la prima volta che accade

Sul sito del Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti sono state rimosse oltre 6.000 pagine dedicate a ricerche e consigli sul risparmio energetico. Questa operazione non rappresenta un episodio isolato, poiché in passato sono state effettuate cancellazioni simili. La rimozione riguarda contenuti relativi a strategie di riduzione del consumo energetico e dati di ricerca del dipartimento. Nessuna comunicazione ufficiale ha spiegato i motivi della cancellazione.

Sul sito del Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti (DOE) sono sparite migliaia di pagine relative a ricerche e consigli sulla riduzione di consumo energetico. Non è la prima prova che il governo Trump fa sparire siti scientifici che risultano scomodi alla sua narrazione su clima e ambiente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Trump ha cancellato oltre 6.000 pagine online sul risparmio energetico: non è la prima volta che accadeSul sito del Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti (DOE) sono sparite migliaia di pagine relative a ricerche e consigli sulla riduzione di consumo ... fanpage.it