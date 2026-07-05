Il presidente ha partecipato a una cerimonia nel National Mall di Washington per il 4 luglio, davanti a una grande folla sotto la pioggia. Durante il discorso di circa quaranta minuti, ha affermato che gli Stati Uniti non diventeranno mai un paese comunista e ha definito questa minaccia un “cancro da estirpare”. La celebrazione ha segnato anche il 250° anniversario dell’indipendenza americana.

Festa solenne per il 4 luglio: nel suggestivo scenario del National Mall di Washington, davanti a una folla oceanica e sotto un cielo gravato dalla pioggia, il presidente Donald Trump ha celebrato il 250° anniversario dell’Indipendenza americana con un discorso di circa quaranta minuti. Un intervento denso e fortemente politico, volto a tracciare le linee guida della sua amministrazione, esaltare il “sogno americano” e lanciare un chiaro messaggio sia agli avversari interni che alla comunità internazionale. Il 4 luglio di Trump, il discorso al National Mall per i 250 anni dell’indipendenza americana. Dalla condanna del comunismo alla difesa... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Trump celebra il 4 luglio e la sua presidenza. L’affondo: “Non saremo mai un Paese comunista, la sua minaccia un cancro da estirpare”

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Trump celebrates nations 250-year triumph at Great American State Fair opening

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