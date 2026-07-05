Con l’apertura della stagione turistica estiva si intensifica l’allarme per le frodi legate alle prenotazioni online. Secondo un report della polizia di Stato e della piattaforma di prenotazioni Airbnb, la fascia anagrafica maggiormente esposta alle truffe telematiche risulta quella compresa tra i 18 e i 24 anni, mentre i cittadini over 65 registrano un’incidenza inferiore al 5%. Sono loro che mostrano maggiore cautela e tendenza a preferire canali di prenotazione tradizionali. Al centro dell’attività criminale figura la truffa della "casa fantasma": si paga in anticipo per una residenza che non esiste. Per Airbnb e la Polizia di Stato, i... 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Truffe digitali estive e "case fantasma": i più colpiti sono i ragazzi dai 18 ai 24 anni

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Trick of the Light | Critical Role | Campaign 4, Episode 31

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Case vacanze fantasma e biglietti a prezzi stracciati: è boom di truffe estive con l’AIDurante l’estate si registra un aumento di truffe online legate a case vacanze false e biglietti a prezzi molto bassi.

Dalle case fantasma ai noleggi auto truccati, boom di truffe per le vacanze estive (soprattutto ai più giovani): coinvolti 4,3 milioni di italiani , giro d’affari da 195 milioni di euroDurante l’estate, si registrano numerose truffe nel settore turistico, con coinvolgimento di circa 4,3 milioni di italiani.

Temi più discussi: Polizia di Stato e Airbnb insieme contro le truffe nelle prenotazioni estive; La Polizia di Stato e Airbnb si alleano per contrastare le truffe sulle prenotazioni estive; PRENOTAZIONI ESTIVE E TRUFFE; Polizia di Stato e Airbnb insieme contro le truffe nelle prenotazioni estive.

Truffe digitali estive, i più colpiti sono i ragazzi dai 18 ai 24 anniCon l'apertura della stagione turistica estiva si intensifica l'allarme per le frodi legate alle prenotazioni online. (ANSA) ... ansa.it

La Polizia di Stato e Airbnb si alleano per contrastare le truffe sulle prenotazioni estiveEvita la truffa della casa fantasma e prenota affitti vacanze sicuri. Leggi i consigli di Airbnb e Polizia di Stato che si sono alleate: la guida. libero.it