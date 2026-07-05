Truffe digitali estive e case fantasma | i più colpiti sono i ragazzi dai 18 ai 24 anni

Da gazzettadelsud.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Con l’apertura della stagione turistica estiva si intensifica l’allarme per le frodi legate alle prenotazioni online. Secondo un report della polizia di Stato e della piattaforma di prenotazioni Airbnb, la fascia anagrafica maggiormente esposta alle truffe telematiche risulta quella compresa tra i 18 e i 24 anni, mentre i cittadini over 65 registrano un’incidenza inferiore al 5%. Sono loro che mostrano maggiore cautela e tendenza a preferire canali di prenotazione tradizionali. Al centro dell’attività criminale figura la truffa della "casa fantasma": si paga in anticipo per una residenza che non esiste. Per Airbnb e la Polizia di Stato, i... 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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