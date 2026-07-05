Troppo caldo e cella piccola Casamonica chiede sconto di pena

Un detenuto ha richiesto uno sconto di pena per le condizioni della cella in cui si trova. L’avvocato ha presentato un’istanza per ottenere un giorno di riduzione ogni dieci giorni di detenzione, citando problemi di igiene e strutturali nella struttura penitenziaria in Sicilia. La richiesta si basa sulle condizioni di sovraffollamento e sulla dimensione ridotta della cella. La decisione sulla richiesta è ancora in fase di valutazione.

Casamonica, attraverso il suo legale, l’avvocato Marco Traina, aveva presentato istanza per ottenere una riduzione di pena (nello specifico un giorno di sconto ogni dieci trascorsi in cella) a causa delle condizioni igienico-sanitarie e strutturali riscontrate all’interno dell’istituto penitenziario siciliano. Nel ricorso presentato alla Suprema Corte, come sottolinea PalermoToday, la difesa aveva contestato diverse criticità come la mancanza di spazio calpestabile all’interno delle celle, l’assenza di impianti di riscaldamento e climatizzazione e una serie di disservizi igienici, tra cui l’erogazione di acqua non potabile (mista a ruggine) e malfunzionamento degli impianti di aerazione. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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