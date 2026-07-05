Trattamenti beauty all' aperto per raggiungere il Nirvana e sognare a occhi aperti

A come Amalfi: soin al profumo di limoni C'è poco da dire. La costiera amalfitana è uno dei luoghi più suggestivi e belli del mondo. Ancor più speciale è affacciarsi sul mare dalle terrazze dell'Anantara Convento di Amalfi Grand Hotel: un albergo a picco sulla scogliera, situato in un ex convento di Cappuccini, in un'atmosfera di lusso e riservatezza indimenticabili. Come indimenticabile sarà ricevere sulla terrazza tra cielo e mare il Massaggio Citrus Anantara, energizzante e stimolante, studiato per migliorare l’umore, ridurre lo stress, rinvigorire i sensi e rigenerare la pelle spenta e stanca. Attorno il leggero sciabordio delle onde e il profumo inebriante dei limoni di Amalfi, utilizzati anche per i prodotti beauty di Elemis e La Selva di Positano. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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