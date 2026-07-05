Un giovane turista di 26 anni è stato trovato morto per annegamento in una piscina di una struttura ricettiva a San Giovanni Rotondo. La scoperta è avvenuta nella tarda serata di sabato 4 luglio, quando la madre ha trovato il corpo del ragazzo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per lui non c’era più nulla da fare. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause dell’incidente.

Tragedia nella tarda serata di sabato 4 luglio a San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia, dove un turista polacco di 26 anni è stato trovato senza vita nella piscina di una struttura ricettiva. Il giovane alloggiava nel Grand Hotel degli Angeli insieme alla madre. A fare la drammatica scoperta è stata proprio la donna, dopo aver iniziato a cercare il figlio che si era allontanato e non aveva più fatto ritorno. Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e l’équipe dell’ elisoccorso, che hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione. Ogni tentativo, però, si è rivelato inutile e per il 26enne è stato dichiarato il decesso. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Tragedia in piscina, ragazzo muore annegato: il corpo trovato dalla madre

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Tragedia in piscina termale: muore bimbo di 7 anni. Risucchiato da bocchettone

Notizie e thread social correlati

Milano, tuffo notturno clandestino finisce in tragedia: 28enne muore annegato nella piscina comunaleUn giovane di 28 anni è morto annegato nella piscina comunale di via Ponzio, a Milano.

Entrano di notte alla piscina Romano e si tuffano: ragazzo di 28 anni muore annegatoQuattro giovani sono entrati di notte in una piscina pubblica di via Ponzio, a Milano.

Temi più discussi: Milano, bagno in piscina dopo la chiusura: morto 28enne: 3 denunciati; Entrano di notte alla piscina Romano, il bagno finisce in tragedia: 28enne morto annegato; Milano, tuffo notturno clandestino finisce in tragedia: 28enne muore annegato nella piscina comunale; Bagno notturno nella piscina chiusa al pubblico finisce in tragedia: muore ragazzo di 28 anni.

Un bagno notturno in piscina in compagnia di amici finito in tragedia. E’ morto nella notte un ragazzo di 28 anni, peruviano, dopo essere annegato nella piscina Romano, a Milano. shorturl.at/GIliq x.com

Tragedia in piscina, ragazzo muore annegato: il corpo trovato dalla madreTragedia nella tarda serata di sabato 4 luglio a San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia, dove un turista polacco di 26 anni è stato trovato senza vita nella piscina di una struttura ricettiva. thesocialpost.it

Annega in piscina durante la notte: la bravata si trasforma in tragediaUn ragazzo è annegato in piscina durante la notte. Quella che sarebbe dovuta essere una normale giornata di vacanza, è diventata una tragedia. newsmondo.it