Un giovane senza documenti si è tuffato in mare e ha perso la vita a Ostia. Il corpo è stato rinvenuto ieri, 4 luglio, vicino al pontile, ma l’identità rimane sconosciuta. Si tratta di un ragazzo tra i 20 e i 30 anni, probabilmente di origine straniera. Non sono stati trovati documenti con lui e le autorità stanno cercando di identificare la vittima.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Mistero sull’identità del ragazzo trovato morto sul litorale romano. Non aveva alcun documento con sé e resta ancora da chiarire chi sia il giovane, tra i 20 e i 30 anni e probabilmente di origine straniera, deceduto ieri, 4 luglio, dopo essersi tuffato in mare nei pressi del pontile di Ostia, sul litorale di Roma. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, allertati da una segnalazione partita dal 118, che ha immediatamente fatto scattare i soccorsi. L’impatto con gli scogli e i soccorsi inutili. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo si sarebbe tuffato in acqua andando però a impattare contro gli scogli sottostanti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Tragedia a Ostia, giovane senza documenti si tuffa dal pontile e muore: la sua identità ancora sconosciuta

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