Domani si svolgerà il primo arrivo in salita al Tour de France, con la tappa tra Granollers e Les Angles, lunga 195,9 chilometri. La corsa lascia la Spagna e rientra in Francia, attraversando i Pirenei orientali nella regione dell’Occitania. Questa tappa di montagna rappresenta anche il primo arrivo in salita dell’edizione 2023. Durante l’evento non sono previsti spettatori lungo il percorso.

Il Tour lascia la Spagna e torna in Francia con la terza tappa, Granollers-Les Angles, 195,9 chilometri: sui Pirenei orientali, nella regione dell'Occitania, c'è la prima tappa di montagna e il primo arrivo in salita di questa edizione, con una giornata tosta da 3.850 metri di dislivello. Si parte con questa classifica: Vingegaard in maglia gialla con 6'' su Pogacar, 15'' su Evenepoel, 16'' su Del Toro e 19'' su Ayuso. Il via da Granollers, a nord di Barcellona, alle 12.10; conclusione attorno alle 17. La tappa si svolgerà regolarmente (previste lievi modifiche di percorso) ma senza spettatori negli ultimi 44 chilometri, tutti in Francia, e quindi anche all'arrivo, e senza carovana pubblicitaria. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tour de France, domani primo arrivo in salita. Ma in Francia non ci saranno spettatori

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