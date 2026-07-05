torneo delle frazioni il mirteto mostra i muscoli

Notizia in breve

Nel match del Torneo delle Frazioni, il Mirteto ha vinto 4-1 contro Massa Centro. La formazione di casa ha schierato Biagi, Andrei, Granai M., Dell’Amico, Ricci I, Malanchi, Lazzini, Piscopo, Cutroneo, Granai L. e De Gubernatis. La squadra avversaria non ha segnato. La partita si è svolta in campo neutro e si sono disputati tutti i tempi regolamentari. La vittoria è stata confermata dai gol realizzati dai giocatori di casa.