Torneo delle Frazioni Il Mirteto mostra i muscoli

Da lanazione.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel match del Torneo delle Frazioni, il Mirteto ha vinto 4-1 contro Massa Centro. La formazione di casa ha schierato Biagi, Andrei, Granai M., Dell’Amico, Ricci I, Malanchi, Lazzini, Piscopo, Cutroneo, Granai L. e De Gubernatis. La squadra avversaria non ha segnato. La partita si è svolta in campo neutro e si sono disputati tutti i tempi regolamentari. La vittoria è stata confermata dai gol realizzati dai giocatori di casa.

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mirteto 4 massa centro 1 MIRTETO: Biagi, Andrei, Granai M., Dell’Amico, Ricci I, Malanchi, Lazzini, Piscopo, Cutroneo, Granai L., De Gubernatis. A disp. Pianti, Manzo, Ricci II, Foresti, Giorgeri, Figaia, Galleni, Della Tommasina. All. Pantera. MASSA CENTRO: Fialdini, Lorieri, Del Bergiolo, Guadagnucci, Casani, Matrizi, Youssefi, Braida, Gabrielli, Brio, Bellè. A disp. Guadagnucci, Batti. All. Rocca. Marcatori: 15’ De Gubernatis (MI), 33’ Cutroneo (MI), 53’ Braida (MC), 73’ M. Granai (MI), 80’ Lenzetti (MI). marina di massa 5 poggi 2 MARINA DI MASSA: Pintore, Pegollo, Bennati, Cucurnia, Petriccioli, Menconi, Monaco, Bongiorni, Manfredi, Gambino, Bondielli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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