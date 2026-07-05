The Bear 5 l’ultima stagione scioglie tutti e nodi e sceglie tutti i destini E lo fa bene

ATTENZIONE! SPOILER SU TUTTA LA QUINTA STAGIONE Tanto tuonò che piovve, verrebbe da dire guardando l’ultima, uggiosissima stagione di The Bear, una stagione segnata da un temporale perenne che allaga Chicago e minaccia il già precario business dei protagonisti. Allo stesso tempo, c’è più di una contraddizione in questo concetto di tempesta e di alluvione biblica. Perché la quinta e ultima stagione di The Bear non è distruttiva come le precedenti, forse non è nemmeno particolarmente sorprendente, è sicuramente meno urlata. Ma è così per un motivo, perché il percorso ideato da Christopher Storer, nell’idea di risolvere in qualche modo i problemi dei suoi personaggi, prevede la rottura di un pattern, di uno schema malsano che la serie ha furbescamente coltivato per anni, ma che non poteva far parte della sua risoluzione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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THE BEAR Season 5 Ending Explained

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