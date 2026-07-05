TFA Sostegno XI Ciclo | lezione di preparazione alla prova scritta con 80 esempi di tracce svolte

La prova scritta del TFA sostegno è uno dei momenti più importanti del percorso di selezione. Non basta conoscere gli argomenti: è necessario saperli organizzare in modo chiaro, utilizzare un linguaggio adeguato e costruire risposte coerenti. Per accompagnare gli aspiranti docenti in questa fase, Orizzonte Scuola Formazione propone due lezioni registrate dedicate alla preparazione della prova scritta del TFA sostegno XI ciclo, con 80 esempi di tracce svolte. Una lezione è pensata per i candidati di infanzia e primaria, l’altra per chi si prepara alla prova scritta della scuola secondaria. In entrambi i casi, l’obiettivo è offrire un supporto pratico per comprendere meglio la struttura della prova e allenarsi nella costruzione di risposte efficaci. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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AVVIO TFA sostegno XI ciclo: nota MUR sul fabbisogno

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