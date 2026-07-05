Un uomo di 34 anni è stato arrestato dopo aver tentato di entrare in una casa di una vicina nel Napoletano. L’incidente è avvenuto durante la notte a Procida, un’isola del Golfo di Napoli. Secondo quanto riferito, l’uomo ha cercato di violare l’abitazione e è stato fermato dalle forze dell’ordine. L’arresto è stato effettuato subito dopo l’intervento, che ha evitato che la situazione degenerasse.

Notte di Terrore a Procida: Arrestato Vicino Invasore. NAPOLI (ITALPRESS) – Una drammatica vicenda ha scosso la tranquillità di Procida, un’isola del Golfo di Napoli. Nella notte, una donna di 36 anni si è trovata a fronteggiare un intruso mentre si trovava in casa con i suoi figli piccoli. L’episodio è avvenuto intorno alle 4 del mattino, quando la donna ha sorpreso il suo vicino di casa, un 34enne, mentre frugava nei cassetti della sua abitazione. Il vicino, con precedenti penali per reati di violenza di genere, ha tentato di aggredire la donna fisicamente. Fortunatamente, la vittima ha reagito con determinazione e, lottando con tutte le sue forze, è riuscita a spingere l’uomo fuori da casa sua. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Tentativa di violenza: arrestato 34enne per assalto in casa di una vicina nel Napoletano.

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