Tennis Wimbledon | Berrettini e Sonego fuori oggi Sinner in campo

A Wimbledon, l'Italia perde due giocatori nel tabellone principale: Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego sono stati eliminati. La squadra italiana ha visto invece una rimonta di Flavio Cobolli. Oggi in campo Jannik Sinner, che affronta il suo match.

La spedizione azzurra a Wimbledon registra la rimonta di Flavio Cobolli e le eliminazioni di Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego, in attesa del match di oggi di Jannik Sinner. Flavio Cobolli firma l’impresa ed elimina Karen Khachanov, testa di serie numero 19. L’azzurro vince in 4 ore, ribaltando l’incontro per 0-6 7-6 6-7 6-2 6-2 e volando agli ottavi contro Alex de Minaur. La testa di serie numero 5, piega in 4 parziali l’americano Zachary Svajda dopo 2 ore e 40 minuti, mentre il Esce di scena Matteo Berrettini, sconfitto in 3 ore e 35 minuti dal bulgaro Grigor Dimitrov. Il romano cede al 5 set con il punteggio di 6-3 6-4 3-6 5-7 6-3. Dopo... 🔗 Leggi su Sportface.it

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Close Call, Wimbledon Day 6: quattro per gli ottavi

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