Teatro musica e gastronomia Si accende ’Villa d’estate 2026’ Due mesi ricchi di eventi

Notizia in breve

Da oggi pomeriggio inizia “Villa d’estate 2026”, un programma di eventi che si svolgerà nel territorio di Villa Collemandina durante luglio e agosto. La rassegna prevede spettacoli di teatro, concerti musicali, iniziative gastronomiche e attività culturali, organizzate dal Comune e da associazioni locali. La manifestazione durerà due mesi e coinvolgerà diverse aree del territorio con appuntamenti rivolti a residenti e visitatori.