Teatro musica e gastronomia Si accende ’Villa d’estate 2026’ Due mesi ricchi di eventi
Da oggi pomeriggio inizia “Villa d’estate 2026”, un programma di eventi che si svolgerà nel territorio di Villa Collemandina durante luglio e agosto. La rassegna prevede spettacoli di teatro, concerti musicali, iniziative gastronomiche e attività culturali, organizzate dal Comune e da associazioni locali. La manifestazione durerà due mesi e coinvolgerà diverse aree del territorio con appuntamenti rivolti a residenti e visitatori.
Da oggi pomeriggio, prende avvio "Villa d’estate 2026", il cartellone degli eventi che animerà il territorio comunale di Villa Collemandina nei mesi di luglio e agosto con appuntamenti dedicati a teatro, musica, gastronomia, arte e cultura, promossi dal Comune e dalle associazioni e realtà del territorio. "A loro – afferma il sindaco Francesco Pioli – va il ringraziamento dell’amministrazione comunale per l’impegno con cui contribuiscono alla vita culturale e sociale del territorio". Il programma di luglio prevede per oggi, alle 18, "Non c’è mai silenzio", spettacolo teatrale di Elisabetta Salvatori, nel Chiostro romanico di Villa. Da oggi a martedì, a Corfino, "Virtuosismi di tromba" nell’ambito della XI edizione della Masterclass di tromba. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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