Durante il matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce, il focus principale è stato sull’abbigliamento, con un’attenzione particolare alle creazioni di alta moda. La coppia ha scelto di coordinarsi senza rinunciare alla presenza di abiti e accessori su misura, tra cui scarpe e gioielli di alta gamma. La cerimonia è stata caratterizzata da dettagli fashion che hanno attirato l’attenzione, mentre il marchio Dior si è distinto come il protagonista principale dell’evento.

Se c’era un modo per trasformare un matrimonio nell’evento fashion dell’anno, Taylor Swift e Travis Kelce l’hanno appena trovato. Dimenticate i classici “abito da sposa” e “completo elegante”: qui si parla di haute couture, scarpe create su misura, gioielli iconici e di una coppia che ha deciso di coordinarsi senza mai risultare banale. Insomma, più che un matrimonio sembrava la sfilata couture più esclusiva del pianeta. Per il grande giorno, celebrato al Madison Square Garden di New York, Taylor ha scelto un abito haute couture firmato Christian Dior, entrando ufficialmente nella storia della maison come la prima celebrity a indossare una creazione bridal realizzata dall’attuale direttore creativo Jonathan Anderson. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Taylor Swift e Travis Kelce hanno detto “I do” e il vero protagonista del matrimonio è stato Dior

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Are Taylor Swift and Travis Kelce getting married at Madison Square Garden

Notizie e thread social correlati

Nozze Taylor Swift e Travis Kelce: cosa sappiamo del matrimonio dell'annoIl matrimonio tra Taylor Swift e Travis Kelce potrebbe svolgersi al Madison Square Garden.

Taylor Swift e Travis Kelce, ecco cosa dicono i bookmaker del loro matrimonioI bookmaker indicano che gli scommettitori hanno puntato circa 2 milioni di dollari sulla location del matrimonio tra Swift e Kelce.

Temi più discussi: Taylor Swift e Travis Kelce si sono sposati; Taylor Swift e Travis Kelce si sono infine sposati; Taylor Swift e Travis Kelce sposi, per il matrimonio l'Empire State Building si veste di blu; La cronologia della relazione tra Taylor Swift e Travis Kelce: tutte le loro fasi, dai Super Bowl alle nozze.

A quanto pare, Taylor Swift e Travis Kelce hanno adottato un cane. x.com

Variety riporta che Taylor Swift e Travis Kelce hanno donato a delle organizzazioni fantastiche prima del loro matrimonio. La CEO di City Harvest, Jilly Stephens, ha definito il dono, una lettera d'amore per New York. reddit

Taylor Swift e Travis Kelce si sono sposati al Madison Square Garden in nozze sfarzose e intimeAl matrimonio, celebrato da Adam Sandler, hanno partecipato circa mille invitati, tra cui molte star di primo piano, cantanti, sportivi e amici e parenti stretti View on euronews ... msn.com

Taylor Swift e Travis Kelce,il sì blindato. Lacrime, risate e balli, un matrimonio incredibileDopo le nozze tra la popstar e il campione c’è chi viola il patto di riservatezza. Adam Sandler ha officiato. E Trump tarocca le foto ... repubblica.it