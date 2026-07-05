Brahim Díaz rimane il principale obiettivo della Juventus per rinforzare la trequarti. Luciano Spalletti insiste nel proporre il suo nome a Carnevali, direttore sportivo della squadra interessata. L’allenatore ritiene il giocatore adatto a migliorare la qualità e l’imprevedibilità del reparto offensivo. La trattativa tra le parti è ancora in corso, senza annunci ufficiali o accordi definitivi finora.

. Il retroscena. Brahim Díaz resta il grande obiettivo della Juventus per la trequarti. Luciano Spalletti lo considera il profilo ideale per dare qualità e imprevedibilità tra le linee. La dirigenza ha sondato il terreno, ma la volontà del giocatore blocca l’affare. Fabrizio Romano ha spiegato su YouTube che l’ex Milan vuole restare al Real Madrid. Calciomercato Juve LIVE: le principali notizie di giornata Il pallino del tecnico e lo show al Mondiale. Spalletti ha chiesto il marocchino fin dall’inizio del mercato a Comolli e poi a Giovanni Carnevali, estasiato dalle sue prestazioni al Mondiale 2026. Come raccontato da Romano: «... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Svelato il grande sogno di mercato di Spalletti: «Continua a ripetere il suo nome a Carnevali»

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