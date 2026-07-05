Supplenza Continuità sostegno cosa succede se in una scuola vi sono più docenti potenzialmente confermabili?

Se in una scuola ci sono più docenti potenzialmente confermabili per il sostegno, restano ancora dubbi su come si procederà con le assegnazioni. I docenti che hanno già lavorato come supplenti o sono stati confermati quest’anno continuano a chiedersi cosa succederà nel prossimo anno scolastico, considerando le regole attuali e le possibili variazioni nelle procedure di conferma. La questione riguarda la gestione delle supplenze e le modalità di conferma del ruolo di sostegno per il prossimo anno.

Continuano ad arrivare i dubbi dei docenti che aspirano alla riconferma sul posto di sostegno occupato in quest’anno scolastico 202526 per il prossimo anno 202627. Cosa succede se in una scuola ci sono più docenti che potenzialmente possono essere destinatari di conferma? Anche in questo caso la normativa è ben precisa e stabilisce l’ordine con cui procedere con le nomine. Una docente ci scrive: “Nella scuola in cui ho lavorato quest’anno siamo in 4 i docenti che possono ricevere la conferma sul posto di sostegno: le famiglie hanno già inoltrato la domanda e il DS comunicato i nostri dati al SIDI. Tuttavia già sappiamo che un alunno con disabilità si trasferisce in un istituto di un altro comune e non ci sono altri posti poiché già occupati da docenti di ruolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Segui gli aggiornamenti su Scuola.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

GPS 2026, chiuse le operazioni: adesso cosa succede Il punto della situazione

Notizie e thread social correlati

Riconferma supplenza nel 2026/27, cosa succede se si dà la disponibilità alla continuità sostegno ma l’alunno cambia scuola?Se si conferma la disponibilità alla continuità del sostegno per l'anno scolastico 2026/27 e l’alunno cambia scuola, non è chiaro cosa succeda alla...

Supplenza sostegno 2026/27, chi ottiene la continuità supera i colleghi che in GPS hanno un punteggio più alto?Durante la puntata di Question Time del 12 giugno, Sonia Cannas ha spiegato che chi ottiene la supplenza di sostegno nel 2026/27 può superare altri...

Temi più discussi: 26 giugno 2026: riconferma supplenza sostegno. Le prossime scadenze; Conferma del docente di sostegno per l’a.s. 2026/2027, entro il 26 giugno comunicazione dell'esito dell'istruttoria. E dopo?; Supplenze docenti 2026/2027: pubblicata la circolare; Per i docenti assunti in ruolo la continuità su sostegno salta. Il 1° settembre presa di servizio nella scuola assegnata nella Fase 2.

Supplenza Continuità sostegno, cosa succede se in una scuola vi sono più docenti potenzialmente confermabili?Continuano ad arrivare i dubbi dei docenti che aspirano alla riconferma sul posto di sostegno occupato in quest’anno scolastico 2025/26 per il prossimo anno 2026/27. Cosa succede se in una scuola ci s ... orizzontescuola.it

26 giugno 2026: riconferma supplenza sostegno. Le prossime scadenzeEntro il 26 giugno i Dirigenti scolastici devono compilare la funzione SIDI per la riconferma dei docenti di sostegno, inserendo gli estremi della supplenza e della sede di servizio. L’adempimento rig ... orizzontescuola.it