Il Tar ha confermato la presenza di abusi edilizi nell’area della Festa del Grano di Olmo. Il presidente del circolo San Vitale, che organizza l’evento, ha commentato la decisione giudiziaria definendola inaccettabile e esprimendo grande amarezza. Petrolini, anche imprenditore agricolo, ha criticato la sentenza senza offrire motivazioni ulteriori. La decisione del tribunale riguarda le strutture presenti nell’area della manifestazione, che si svolge annualmente.

All’indomani del verdetto del Tar che conferma gli abusi edilizi nell’area della Festa del Grano di Olmo, Paolo Petrolini non usa giri di parole. Presidente del circolo San Vitale, imprenditore agricolo e anima della kermesse, parla di "una sentenza che non accettiamo assolutamente" e di "un’amarezza senza precedenti. Se mi davano una coltellata quando l’ho letta, non mi usciva una goccia di sangue: ero pietrificato". La Festa, ricorda, "è nata da me quando avevo 18 anni e si trebbiava sull’aia tutti insieme". Poi la crescita: "Nel 2019 avevamo 60-70mila presenze. A Olmo abitiamo in 100, ma venivano 4-5mila persone per sera". Sono andati avanti 37 anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Sul palco abusivo sono passati tutti"

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Multi SubI Supported Her Dream For 10 Years, She Chose The Dean's Son Instead

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