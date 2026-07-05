Lo stress termico prolungato provoca un rilascio costante di cortisolo, l’ormone dello stress. Questo aumento influenza la tolleranza al calore, oltre a ridurre l’energia fisica, la lucidità mentale e la qualità del sonno. La risposta immediata del corpo include strategie di protezione per contrastare gli effetti del caldo eccessivo. Non sono ancora chiare le modalità di intervento più efficaci, ma si evidenzia la necessità di adottare misure per limitare l’esposizione prolungata a condizioni di calore estremo.

Lo stress termico prolungato altera i nostri equilibri interni, innescando un rilascio continuo di cortisolo. Il famigerato "ormone dello stress” non influisce solo sulla nostra tolleranza al calore, ma impatta direttamente sull'energia fisica, sulla lucidità mentale e sulla qualità del sonno. Come possiamo difenderci efficacemente? Non esiste un'unica soluzione, ma serve un approccio d'azione sinergico. Il professore di Scienze motorie Simone Pelligra consiglia di modificare gli orari, ridurre l’intensità e curare l’idratazione prima, durante e dopo lo sforzo. “A chi pratica sport all’aria aperta senza un livello adeguato, suggerisco di allenarsi al mattino presto, alle 8, o la sera, dalle 19 in poi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Stress termico e cortisolo: le strategie di protezione immediata

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