storie dietro i simboli la porta la palla il molo il vento fa volare la papalina

L’immagine di una mano destra di Papa Leone XIV appoggiata sulla porta d’Europa, realizzata dall’artista Mimmo Paladino, è diventata subito virale. La scena si svolge a Lampedusa, nota per il suo ruolo di confine tra Italia e il resto del mondo. La rappresentazione, accompagnata da simboli come una palla, un molo e una papalina che vola nel vento, richiama immagini di frontiere e migrazione.

LAMPEDUSA (Agrigento) L’immagine della mano destra di Papa Leone XIV appoggiata sulla porta d’Europa creata dall’artista Mimmo Paladino è diventata subito virale. Questo è probabilmente il simbolo che riassume la visita del pontefice all’isola di Lampedusa. Guardando il mare si è poi fermato qualche istante sulla soglia e dopo averla varcata si è diretto da solo sul punto più alto di uno scoglio. Mentre scrutava l’orizzonte il vento gli ha fatto volare via la papalina. Un momento intenso e commovente. LA PALLA Leonardo Derek Montana ha donato un pallone al Santo Padre. Il bambino di 11 anni originario del Ghana è sbarcato a Lampedusa nel 2016 in un viaggio dove la madre ha perso la vita. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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