Stevie Nicks si è esibita al matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce

Stevie Nicks si è esibita durante il matrimonio tra Taylor Swift e Travis Kelce, che si è svolto venerdì al Madison Square Garden di New York. La conferma è arrivata da Robin Roberts, co-conduttrice di Good Morning America, durante la trasmissione di sabato.

Stevie Nicks si è esibita durante le nozze di Taylor Swift e Travis Kelce, che hanno avuto luogo venerdì al Madison Square Garden di New York, come confermato da Robin Roberts, co-conduttrice di Good Morning America, nel corso della trasmissione di sabato. La presentatrice e i suoi colleghi di GMA, George Stephanopoulos e Michael Strahan, figuravano tra gli ospiti presenti, e hanno affermato: «Possiamo confermare che Stevie Nicks si è esibita». Non è noto quali brani l’iconica cantante dei Fleetwood Mac abbia eseguito, né se Taylor si sia unita a lei sul palco. Le due cantautrici sono legate da una profonda amicizia da anni; si sono esibite... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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Stevie Nicks Performs During Taylor Swift, Travis Kelce's Wedding

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