Stefan de Vrij ha annunciato il trasferimento dal club italiano al Panathinaikos dopo otto stagioni. In un'intervista, il difensore olandese ha dichiarato di aver voluto tornare a sentirsi importante, motivazione che lo ha portato a cambiare squadra. Non sono stati forniti dettagli su altri aspetti del trasferimento o sui termini contrattuali.

Inter News 24 De Vrij, il difensore olandese riparte dal Panathinaikos dopo otto stagioni in nerazzurro: ecco le sue parole. Stefan de Vrij ha rotto il silenzio in merito al suo addio all’Inter, durato otto stagioni, spiegando i motivi che lo hanno spinto ad accettare la corte del Panathinaikos. Ai microfoni dell’emittente neerlandese ESPN, il centrale ha chiarito come la volontà di rimettersi in gioco sia stata la molla principale: «Il mio contratto era in scadenza e volevo tornare a essere un giocatore importante da qualche parte. Purtroppo, l’anno scorso non ho giocato molto all’Inter». LEGGI ANCHE: Le ultimissime di casa Inter La scelta della Grecia è dettata da un progetto ambizioso che ha convinto il giocatore: «Poi ho scoperto questo bellissimo club storico che non vince trofei da molto tempo. 🔗 Leggi su Internews24.com

Segui gli aggiornamenti su Inter.

© Internews24.com - Stefan de Vrij spiega l’addio all’Inter: «Volevo tornare a essere importante»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Grazie Stefan De Vrij: il signore silenzioso che ha scritto una pagina importante della storia dell’InterStefan De Vrij ha lasciato l’Inter dopo aver contribuito in modo significativo alla squadra, dimostrando impegno e costanza.

Leggi anche: Stefan de Vrij dice addio all’Inter: è fatta con il Panathinaikos. Ecco tutti i dettagli

Temi più discussi: Inter, è il momento dei saluti: ufficiali gli addii di Sommer, Acerbi, Darmian e De Vrij; Inter, è il giorno dei saluti: l'addio ad Acerbi, Darmian, Sommer e De Vrij; De Vrij spiega la scelta del Panathinaikos dopo l’Inter; De Vrij saluta l'Inter: Sento il bisogno di mettermi alla prova in modo diverso.

De Vrij: Sì al Panathinaikos perché volevo tornare a essere importanteIntercettato dall'emittente neerandese ESPN, Stefan de Vrij spiega quali sono stati i motivi che lo hanno portato ad accettare l'offerta del Panathinaikos, salutando così l'Inter dopo otto stagioni: ... msn.com

De Vrij spiega la scelta del Panathinaikos dopo l’InterDopo otto stagioni trascorse a Milano con l’Inter, Stefan de Vrij ha deciso di proseguire la carriera in Grecia, vestendo la maglia del Panathinaikos. Il difensore olandese ha spiegato le ragioni dell ... passioneinter.com