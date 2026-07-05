Squagliasole | quando il carcere diventa metafora dell’assoluto
Due gemelle prematuri sono state ospitate nello stesso letto in un reparto neonatale, in una pratica chiamata “co-bedding”. La situazione ha attirato l’attenzione degli esperti, diventando un caso di studio. Sul fronte vulcanologico, il rischio eruttivo sui Campi Flegrei viene giudicato elevato, con gravi errori di comunicazione segnalati dagli scienziati. Un vulcanologo ha evidenziato la necessità di migliorare le informazioni sulla possibile attività vulcanica nella zona.
Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. Riconoscimenti al mondo delle Forze Armate, del giornalismo e della medicina Climatizzatori, attenzione alla temperatura: come stare bene e risparmiare energia? “Storie di tutti i giorni. 🔗 Leggi su Lifeandnews.it
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