Per quantoriguarda la condizione economica, il 50% dell'elettorato attuale di Futuro nazionale proviene da condizioni basse e mediobasse, mentre il 34% è composto da elettori di condizione media. Strettamente legato a ciò è il dato della condizione professionale, che evidenzia come la massima attrattività dell'ex generale si registri tra i disoccupati e gli operati. Inoltre, dal punto di vista territoriale, l'apprezzamento per la compagine politica cresce nei piccoli e medi comuni del Centro-Nord, mentre è minore al Sud L'articolo proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Sondaggi, cresce quota di voti sottratta da Vannacci a FdI: il 55% dei suoi elettori sta col governo

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Sondaggi politici, centrosinistra più vicino al centrodestra (senza Vannacci che cresce)

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Sondaggi, cresce la quota di voti sottratta da Vannacci a FdI e il 55% dei suoi elettori sta col governoSecondo i sondaggi, la percentuale di voti sottratti a FdI da un candidato di destra aumenta, mentre il 55% dei suoi elettori sostiene il governo.

Sondaggi politici, Vannacci cresce sempre di più: FdI perde voti e il centrodestra crolla ai minimiVannacci continua a guadagnare consensi nei sondaggi politici, mentre Fratelli d’Italia registra il calo più consistente dall’inizio del governo.

Temi più discussi: Sondaggio: gli italiani non si fidano di Trump. Partiti, allunga Vannacci; Sondaggio Swg, scende Meloni e cresce Vannacci. Ma il primo partito è quello dell'astensione; Sondaggio Youtrend, il centrodestra non vince senza Vannacci. Gli elettori dei partiti di governo contro il voto anticipato; Sondaggi politici, cresce Vannacci e supera di nuovo la Lega. Frena Fratelli d'Italia.

Chi sono e di che pasta sono fatto i potenziali elettori di Vannacci, l’ultima variante, in ordine di tempo, del fascismo in Italia Il sondaggio di @NPagnoncelli sul @Corriere x.com

Sondaggi politici, il centrodestra perde ancora voti e Vannacci cresce: chi vince le prossime elezioniFratelli d'Italia e Lega sono in calo di consensi: perdono un punto in due, nei sondaggi politici, e sono più o meno i voti che invece guadagna Futuro ... fanpage.it

Sondaggio - Vannacci cresce tra i redditi più bassi. Il 55% dei suoi elettori con il governo. Un leghista su 4 lo seguirebbeOltre un terzo di chi lo sostiene si è astenuto alle Europee ... msn.com