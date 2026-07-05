Sondaggi cresce quota di voti sottratta da Vannacci a FdI | il 55% dei suoi elettori sta col governo

Da ildifforme.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Secondo un sondaggio, il 55% degli elettori di Vannacci sostiene ora il governo, indicando un aumento della quota di voti sottratti a FdI. Per quanto riguarda la condizione economica, metà degli elettori di Futuro Nazionale proviene da contesti bassi o medi-bassi, mentre il 34% appartiene a condizioni medie. I dati evidenziano un cambiamento nel supporto politico e una distribuzione socio-economica tra gli elettori di questa forza politica.

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Per quantoriguarda la condizione economica, il 50% dell'elettorato attuale di Futuro nazionale proviene da condizioni basse e mediobasse, mentre il 34% è composto da elettori di condizione media. Strettamente legato a ciò è il dato della condizione professionale, che evidenzia come la massima attrattività dell'ex generale si registri tra i disoccupati e gli operati. Inoltre, dal punto di vista territoriale, l'apprezzamento per la compagine politica cresce nei piccoli e medi comuni del Centro-Nord, mentre è minore al Sud L'articolo proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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