Un atleta ha stabilito un record durante la Skymarathon Sentiero 4 luglio, mentre un altro ha conquistato il suo quarto titolo. La gara si è svolta in condizioni meteo favorevoli dopo due edizioni segnate da maltempo. Il percorso, come di consueto, ha mostrato il suo terreno impegnativo, e i partecipanti più veloci sono riusciti a migliorare i propri tempi rispetto alle edizioni precedenti. La competizione ha attirato numerosi appassionati e atleti di alto livello.

Dopo un paio di edizioni contraddistinte da condizioni meteo avverse, la Skymarathon Sentiero 4 luglio (di nome e. di fatto, come ciclicamente accade) si è ripresentata in tutto il suo splendore: sia dal punto di vista del terreno d'operazioni, sia da quello della performance da parte dei toprunners. E se in campo maschile Cristian Minoggio ha fatto poker di vittorie tra le donne la “local” Corinna Ghirardi si è spinta per certi versi addirittura oltre, vincendo per la seconda volta la gara di casa (42 chilometri per 3000 metri D+) ma soprattutto abbassando uno storico primato che sembrava imbattibile. A Santicolo, frazione di Corteno Golgi (provincia di Brescia)nel primo sabato di luglio è crollato infatti il record che Emanuela Brizio deteneva da ben ventuno anni (2005) con il tempo di cinque ore, 10 minuti e 43 secondi. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Skymarathon Sentiero 4 luglio: Ghirardi a tempo di record. Quarto sigillo per Minoggio

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