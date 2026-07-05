Sinner-Mochizuki oggi Wimbledon 2026 | orario tv programma streaming

Oggi si disputa la partita tra Jannik Sinner e Shintaro Mochizuki, valida per l'accesso ai quarti di finale di Wimbledon 2026. Mochizuki, proveniente dalle qualificazioni, ha raggiunto questa fase dopo aver superato diversi avversari e ha già vinto il titolo juniores del torneo nel 2019. La sfida si svolge su uno dei campi principali dello Slam e sarà trasmessa in diretta streaming e su specifici canali televisivi.

Jannik Sinner è atteso da una sfida inedita che vale l’approdo ai di finale. Di fronte al numero 1 del mondo, infatti, c’è il giapponese Shintaro Mochizuki, già campione di Wimbledon a livello junior nel 2019, proveniente dalle qualificazioni e capace di un grandissimo cammino fino a questo momento. Dopo i tre giochi concessi al locale Max Basing, Mochizuki ha infatti sconfitto l’americano Ethan Quinn, in grande forma sui prati, e poi Rafael Jodar, lo spagnolo che è sì un nome brillante per l’avvenire, ma che ancora deve familiarizzare moltissimo con l’erba. Per Sinner, dopo lo spavento con il serbo Miomir Kecmanovic all’esordio, tutto nella norma con il portoghese Nuno Borges e l’americano Jenson Brooksby. 🔗 Leggi su Oasport.it

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SINNER-MOCHIZUKI: DOVE E QUANDO VEDERE GLI OTTAVI DI WIMBLEDON IN TV E STREAMING

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