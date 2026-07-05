Un cambio di governo a Downing Street non garantisce immediatamente miglioramenti nelle finanze del Regno Unito. Consiglieri come Blair e banchieri hanno fornito indicazioni a Burnham, ma l’effetto sui mercati e sulla politica resta incerto. La situazione rimane complessa, con rischi di instabilità economica e politica. Nessuna decisione ufficiale è stata ancora presa, e le conseguenze potrebbero richiedere più tempo a manifestarsi.

Non è affatto automatico che il cambio di cavallo a Downing street porti benefici nel brevissimo-breve periodo alla politica e soprattutto alle finanze del Regno Unito. Ma la decisione di avvicendare Keir Starmer con Andy Burnham è la mossa con cui il partito laburista spera da un lato di non perdere le prossime elezioni (dove Farage arriva da super favorito) e dall’altro di riallacciare definitivamente il ponte con l’Ue, dieci anni dopo la Brexit. Due obiettivi che passano da un varco complesso e niente affatto agevole, come quello della situazione finanziaria. Non a caso l’ex primo ministro Tony Blair, tramite il suo think thank, ha lanciato un avvertimento preciso al nuovo comandante in capo del paese: non sia tentato di aumentare l’imposta sulle plusvalenze (CGT), conscio che non possiamo “raggiungere la prosperità tassando”. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Si complica l’affare inglese. I consigli di Blair e dei banchieri a Burnham

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