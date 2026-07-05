La 43ª Sgambata delle Due Torri si è svolta oggi, con partenza e arrivo nel centro di Lucciano. La corsa ha coinvolto numerosi partecipanti, con una classifica finale pubblicata e foto scattate lungo il percorso. L'evento, organizzato dal Circolo AICS Lucciano in collaborazione con il GP La Stanca di Valenzatico, ha ricevuto il patrocinio del Comune di Quarrata e l'autorizzazione della UISP Pistoia.

Pistoia, 5 luglio 2026 – E' tornato uno degli appuntamenti storici del podismo pistoiese con la 43ª Sgambata delle Due Torri, organizzata dal Circolo AICS Lucciano in collaborazione con il GP La Stanca di Valenzatico, con il patrocinio del Comune di Quarrata e sotto l'egida della UISP Pistoia. La manifestazione si è svolto presso il Circolo AICS di Lucciano, in via Verso il Monte, proponendo una gara competitiva di 9,5 chilometri, una ludico motoria sulla stessa distanza, un percorso ridotto di 4,5 chilometri. Quarantatré edizioni raccontano una storia fatta di passione, volontariato e amore per il territorio.... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sgambata delle Due Torri di Lucciano, foto e classifica della 43esima edizione

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