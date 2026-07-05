I Suoni Mobili portano a Desio una serata con musica messicana di una band di mariachi e performance di acrobati. La manifestazione include anche esibizioni di danza aerea, oltre a un omaggio a Ennio Morricone, il fado che si unisce al jazz e la samba brasiliana. La programmazione mescola generi diversi, dal grande classico alle sonorità latino-americane. L'evento si svolge in una location all'aperto, con ingresso gratuito.

Le sonorità messicane di una travolgente band di mariachi e il fascino della danza aerea. Ma anche il fado che incontra il jazz, un omaggio a Ennio Morricone, la samba brasiliana e la grande classica. Un coinvolgente tourbillon di sonorità tutte da scoprire nei concerti brianzoli della nuova settimana del festival itinerante Suoni Mobili. La rassegna farà tappa mercoledì a Desio: qui, dalle 21, la zona tra via Garibaldi, corso Italia e piazza Conciliazione accoglierà le Serenate Mariachi di un gruppo irresistibile, trascinante e divertente, i Mariachi La Plaza. Con i suoi costumi originali e gli strumenti tipici della musica tradizionale messicana, la band reinventa la cultura e i suoni mariachi in un mix di son, cumbia, huapango, nu-mariachi, polka e perfino accostamenti esplosivi con i ritmi balcanici e le sonorità contemporanee. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Serenate Mariachi e acrobati. I Suoni Mobili arrivano a Desio

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