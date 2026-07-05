Serenate Mariachi e acrobati I Suoni Mobili arrivano a Desio

Da ilgiorno.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

I Suoni Mobili portano a Desio una serata con musica messicana di una band di mariachi e performance di acrobati. La manifestazione include anche esibizioni di danza aerea, oltre a un omaggio a Ennio Morricone, il fado che si unisce al jazz e la samba brasiliana. La programmazione mescola generi diversi, dal grande classico alle sonorità latino-americane. L'evento si svolge in una location all'aperto, con ingresso gratuito.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Le sonorità messicane di una travolgente band di mariachi e il fascino della danza aerea. Ma anche il fado che incontra il jazz, un omaggio a Ennio Morricone, la samba brasiliana e la grande classica. Un coinvolgente tourbillon di sonorità tutte da scoprire nei concerti brianzoli della nuova settimana del festival itinerante Suoni Mobili. La rassegna farà tappa mercoledì a Desio: qui, dalle 21, la zona tra via Garibaldi, corso Italia e piazza Conciliazione accoglierà le Serenate Mariachi di un gruppo irresistibile, trascinante e divertente, i Mariachi La Plaza. Con i suoi costumi originali e gli strumenti tipici della musica tradizionale messicana, la band reinventa la cultura e i suoni mariachi in un mix di son, cumbia, huapango, nu-mariachi, polka e perfino accostamenti esplosivi con i ritmi balcanici e le sonorità contemporanee. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

serenate mariachi e acrobati i suoni mobili arrivano a desio
© Ilgiorno.it - Serenate Mariachi e acrobati. I Suoni Mobili arrivano a Desio
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Bandakadabra apre a Desio la settimana di Suoni MobiliA Desio, Bandakadabra ha aperto la settimana di Suoni Mobili con un’esibizione di una fanfara da strada.

Il festival Suoni Mobili. Tra Sicilia, tango e batteriaDurante il festival Suoni Mobili sono state eseguite canzoni che parlano di terra, distanza, solitudine e desideri.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web