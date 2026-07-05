Leïla Slimani ha commentato che l'idea che le donne intellettuali non abbiano bisogno di trucco o vestiti eleganti è misogina. Questa settimana sono state riportate anche dichiarazioni su un possibile ritorno della cultura rave, con giovani che ballano e mescolano stili e influenze. Non sono state fornite ulteriori dettagli su eventi o contesti specifici di queste affermazioni.

«Ho la sensazione che stia nascendo un momento completamente nuovo. Qualcosa sta cambiando. La cultura rave sta tornando, i ragazzi ballano, mescolano stili e influenze. Si vestono per esprimersi, ma tutta l'idea di una moda come totem identitario. non lo so», ha dichiarato Jonathan Anderson. Lo stilista fa riferimento alla voglia di divertimento, di libertà, che invade le città, da Parigi a New York, dalla Fête de la Musique e i tuffi nel Canal Saint-Martin da poco riaperto alla balneazione, ai festeggiamenti per la vittoria dei Knicks. Qualcosa sta cambiando. La cultura e la moda non si creano più su internet né in passerella, e la Gen Z cerca format aperti e inclusivi come alternativa ai divertimenti su prenotazione, iper-curati e fin troppo consapevoli di sé. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - «Se sei un'intellettuale non dovresti aver bisogno di trucco e bei vestiti: credo che questa sia un'idea profondamente misogina», ha detto la scrittrice Leïla Slimani. E le altre frasi sulla moda che ci hanno colpiti questa settimana

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