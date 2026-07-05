Un politico e alcuni rappresentanti di partito hanno dichiarato che, se sono certi di un danno all’erario, rinunceranno allo scudo legale. La frase è stata pronunciata durante un dibattito pubblico, accompagnata da commenti critici nei confronti della sinistra, accusata di tentare di insegnare agli altri come risolvere problemi che, secondo loro, avrebbe creato. La discussione si è concentrata sulla questione della responsabilità finanziaria e delle coperture legali.

«Hanno la faccia come il Covid, ma la sinistra ha sempre avuto la brutta abitudine di insegnare agli altri come risolvere i problemi che loro hanno creato». Galeazzo Bignami, capogruppo di FdI alla Camera dei deputati, replica alle accuse dell'opposizione secondo cui il governo starebbe regalando 100 milioni di euro alla Jc Electronics. Bignami partiamo dal caso della Jc Electronics, non è normale in una situazione di emergenza com'era quella del Covid andare in deroga rispetto alla burocrazia e ai controlli? «Nessuno dimentica la situazione d'emergenza però proprio per questo adesso è necessario verificare che nessuno se ne sia approfittato di quel momento drammatico. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Se Conte e gli altri sono convinti del danno erariale rinuncino allo scudo"

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ARENA SANTA GIULIA, FONTANA: CONVINTO CHE COMUNE SAPRÀ RISPONDERE COMPIUTAMENTE

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Eccola , eccola, eccola., trovato al volo l’ottimo editoriale del direttore de #IlTempo e amico @Capezzone , che ogni giorno che il Signore manda in terra è sempre meglio. Poi quando attacca #Conte , mi metto di buon umore. Da leggere sicuramente. Grazie e x.com

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