A Brindisi, durante la prima domenica del mese, è stata celebrata una messa in latino in una chiesa legata ai lefebvriani. La funzione si è svolta senza autorizzazione ufficiale e ha suscitato polemiche tra le autorità ecclesiastiche. La diocesi ha precisato che la celebrazione non è riconosciuta dalla Chiesa cattolica. La messa si è svolta in un contesto di tensione tra le autorità religiose e i fedeli presenti.

È una domenica particolare, a Brindisi, quella di oggi, prima domenica del mese. È “V Domenica dopo Pentecoste” secondo il rito tridentino, quello della messa in latino, o “XIV Domenica del Tempo Ordinario”, secondo la Terza edizione del Messale romano? Non è questo il dilemma, quanto piuttosto quello che ora interroga le coscienze dei fedeli cristiani brindisini (e non solo brindisini), che fino ad ora hanno partecipato alla Santa messa in latino, celebrata da sacerdoti della Fraternità Sacerdotale San Pio X (Lefebvriani), ora fuori dalla comunione con la Chiesa cattolica, cioè scomunicati. Domenica prossima, infatti, se il sacrificio eucaristico sarà celebrato da sacerdoti di quella Fraternità, non avrà lo stesso significato, perché officiato da ministri del culto scismatici. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Scomunica dei lefebvriani: il caso della Messa in latino approda anche in Puglia

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SCOMUNICATI DUE VOLTE: il segreto di Écône che sfida il Vaticano

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