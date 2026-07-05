Al termine degli ottavi di finale tra Francia e Paraguay, Kylian Mbappé ha esultato in faccia al portiere avversario, Orlando Gill, vicino alla porta. Dopo il fischio finale, Mbappé si è avvicinato al portiere e ha manifestato la sua gioia. Gill ha reagito colpendo Mbappé con un pallone. La partita si è conclusa con un risultato di 1-0 in favore della Francia, con il gol decisivo segnato dal rigore di Mbappé nella ripresa.

Scintille al termine degli ottavi di finale tra Francia e Paraguay. Al triplice fischio dell'arbitro dopo l'1-0 francese, Kylian Mbappé si è lasciato andare a un'esultanza liberatoria, proprio nei pressi del portiere avversario Orlando Gill, a cui aveva segnato il rigore decisivo nella ripresa., Mbappé ha di fatto urlato in faccia a Gill, che aveva invece teso la mano per stringergliela. Forse anche per la tensione del finale di partita o perché semplicemente non si è accorto del gesto dell'avversario, la stella del Real Madrid lo ha completamente ignorato., A quel punto, Gill ha risposto tirando il pallone, con le mani, sulla schiena di Mbappé. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Scintille alla fine di Francia-Paraguay: Mbappé esulta in faccia a Gill, che lo colpisce col pallone

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