Il 8 marzo sarà il primo comizio congiunto di Schlein e Conte. La location e la formula dell’evento sono ancora da definire, così come la partecipazione di Renzi, che potrebbe saltare. Restano incerti i dettagli sull’organizzazione, tra interventi sul palco e partecipazioni dal basso.

I dettagli sono ancora tutti da definire, così come la formula (classici interventi da un palco o partecipazione dal basso per dare spunti sul programma?). Intanto però è stata confermato, con un lancio simultaneo della locandina sui social da parte dei leader del centrosinistra, l’appuntamento dell’8 luglio a Napoli. A promuoverlo è il nucleo di base del centrosinistra, Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, gli stessi della foto fatta a Costanza Hosteria, trattoria romana di Campo de’ Fiori, che tanto ha fatto discutere per le assenze (il centro del centrosinistra, Matteo Renzi). La locandina, del resto, toglie ogni dubbio sulla ratio delle esclusioni e sul collante che unisce questo primo cerchio ristretto: sfondo rosso fuoco. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Schlein e Conte, l'8 marzo primo comizio insieme. Dove sarà Renzi: salta tutto?

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